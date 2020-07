Griezmann est-il vraiment intransférable ?

Griezmann n'est pas à vendre. Mais selon 'Mundo Deportivo', cela ne veut pas dire qu'il sera toujours au FC Barcelone la saison prochaine.

Selon la même source, l'ancien joueur de l'Atletico ne veut pas quitter le Barça cet été. De plus, le champion du monde français est considéré comme intransférable par les dirigeants blaugrana.

Mais voilà, le quotidien pro Barça, annonce ce samedi que, la formation catalane pourrait tout de même vendre le joueur lors de ce mercato estival, en cas d'une offre irrefusable.

Certes, Griezmann n'a pas vécu la meilleure saison de sa carrière, mais, elle n'a été catastrophique non plus. En effet, le Mâconnais a planté 15 buts (six de moins que l'année dernière avec l'Atletico) toutes compétitions confondues.

En revanche, il n'a pas réussi à trouver sa place ni sous les ordres de Valverde ni avec Setién. Ce dernier, pour le sprint final de Liga, a placé Grizou sur le banc à diverses reprises. Plusieurs médias, avaient même annoncé un possible départ de l'attaquant cet été.