"Griezmann est indiscutable mais il faut répartir le temps de jeu"

Le FC Barcelone jouera son prochain match ce mardi soir au Camp Nou contre Leganés et Quique Setién a réalisé sa conférence de presse d'avant-match aujourd'hui, analysant la dernière rencontre de son équipe.

"Il est possible que le match soit compliqué, c'est une grande occasion de prendre des points pour Leganés. Mais nous sommes conscients que nous avons besoin de prendre des points pour maintenir la distance", commence Setién.

L'entraîneur blaugrana a évoqué la course au titre avec le Real : "Je ne sais pas quel facteur sera le plus déterminant. Nous avons tous les deux besoin de gagner si nous voulons le faire. (...) C'est une lutte dans laquelle nous pensons tous que nous n'avons pas le droit à l'erreur et si cela se passe ainsi, j'espère que l'avance que nous avons sera suffisante. Il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas pouvoir contrôler pour le mois qui reste."

Contre Léganés, le Barça devra jouer sans son public au Camp Nou. "Je ne sais pas comment cela va nous affecter. Nous aimerions avoir du public mais nous savons que ce n'est pas possible et il faut s'adapter. Nous espérons que cela n'aura pas d'effet sur nous et que nous pourrons faire un bon match et gagner. Jouer dans ces stades vides, c'est perdre l'essence du football, mais c'est comme ça et nous devons nous adapter", explique Setién.

Celui-ci a répondu aux questions sur le cas d'Antoine Griezmann, qui n'a pas vécu une bonne soirée contre Majorque et qui a de nouveau été remplacé très tôt dans la rencontre.

"Griezmann est un indiscutable. Il a joué presque tous les matches. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs et il faut repartir le temps de jeu. Tous sont différents et nous verrons bien comment évolue le championnat et les besoins que nous avons. C'est un joueur très important pour cette équipe et ce club", assure l'entraîneur du Barça.

Sétien a aussi évoqué la forme de Messi : "Il va bien. Il ne faut pas seulement prendre en compte ses buts mais son implication. Il a encore délivré deux passes décisives samedi. C'est un fait très important car cela nous fait prendre beaucoup de points. Il a marqué plus de 700 buts. C'est la raison pour laquelle c'est le meilleur du monde et nous avons la chance qu'il soit là pour nous aider."