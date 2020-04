Griezmann fait un don généreux à l'hôpital de Mâcon

L'attaquant français du FC Barcelone va effectuer un don généreux en faveur de l'hôpital de Mâcon, sa ville natale.

L’argent offert permettra d’aménager des salles de repos et d’investir dans une machine "Stryker", qui pratique des massages cardiaques sans exposer le personnel soignant à une éventuelle contamination.

"On a eu confirmation qu'on allait recevoir un don, après l'avoir sollicité par l'intermédiaire de sa famille", explique Estelle Lucas, la directrice adjointe de l'hôpital.

"On est dans un territoire particulièrement touché par l'épidémie. On souhaite mettre en place un fonds de dotation pour des projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail des personnels hospitalier et d'accueil des patients. On sait qu' Antoine Griezmann est attaché au Mâconnais, alors on l'a sollicité pour participer et faire connaître l'initiative. Cela peut aussi nous aider en termes de communication."