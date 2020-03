Griezmann, le futur Petit Prince d'Old Trafford ?

Alexis Sanchez n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United. Il a été prêté à l'Inter, bien qu'une blessure ait ralenti son adaptation. Il n'est pas question de retourner à Old Trafford, les Red Devils doivent désormais chercher un nouveau '7'.

Et selon 'The Miroir', il pourrait s'agir d'Antoine Griezmann. Du moins, c'est ce que le club anglais veut, même s'il est conscient des difficultés pour réaliser ce transfert.

Griezmann n'est au Camp Nou que depuis une saison. Son "non" un an plus tôt et quelques problèmes d'adaptation sont déjà derrière lui, et l'attaquant français commence à avoir de l'alchimie avec Messi et Luis Suarez.

Malgré les barrières, à Old Trafford, ils rêvent du Petit Prince. United veut enfin retrouver la scène du football, et faire partie -à nouveau- des grands clubs européens. Et l'arrivée de Griezmann ou d'un autre joueur aussi talentueux serait un grand premier pas dans cette direction.