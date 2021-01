Griezmann met le feu au vestiaire du Barça

La chaîne de télévision 'SER' évoque ce mardi que la déclaration d'Antoine Griezmann après la défaite du Barça face à l'Athletic Bilbao n'est pas passé inaperçu aux yeux de ses partenaires.

Le français aurait pointé du doigt certains joueurs dont Ter Stegen et les défenseurs qui étaient impliqués dans les buts. L'entourage du joueur l'aurait défendu expliquant qu'il n'y avait aucune polémique et qu'il s'estimait également responsable de la défaite. Une bombe de plus lâchée dans le vestiaire catalan qui n'arrangera certainement pas leurs affaires.