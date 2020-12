Griezmann, Modric et Neymar nominés pour le plus beau but de la phase de poules

Les affiches des huitièmes de finale sont désormais connues. Toutefois, avant de se qualifier, les 16 équipes ont dû passer par une éprouvante phase de poules.

L'UEFA a sélectionné les six plus beaux buts de cette phase de qualification, en choisissant un but par journée :

Le but de Luka Modric face au Shakhtar lors de la première journée, celui de Kimmich contre le Lokomotiv lors de la deuxième, celui de Magomed Suleymanov à Séville pour la troisième, celui de Bruno Fernandes contre Istanbul Bashaksehir pour la quatrième, celui de Griezmann lors du match face à Ferencvaros lors de la cinquième et enfin celui de Neymar également face à Istanbul Bashaksehir lors de la sixième et dernière journée.