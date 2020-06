Griezmann pointÃ© du doigt par Quique SetiÃ©n

Même en entrant en jeu pour dix minutes de jeu contre le Celta Vigo, Antoine Griezmann a réussi à s'attirer les foudres de la presse catalane, et même de son propre entraîneur ce week-end.

Ansu Fati était titulaire contre le Celta, laissant le champion du monde français sur le banc. Finalement, Setién a décidé de le faire entrer à la 80e minute, à la place de Luis Suárez. Soit huit minutes avant le but de l'égalisation.

Sur le coup franc d'Aspas, Antoine Griezmann était du mauvais côté du mur, le côté où Aspas a décidé de frapper. Au moment de la frappe, le Français a légérement sauté en se tournant.

"Sur le dernier but qu'ils ont marqué, un joueur a sauté et le ballon est entré dans le but", a lâché Quique Setién en conférence de presse après la rencontre. Encore une sale journée pour le petit prince.

"Je ne me fie pas au fait de savoir si les recrues sont chères ou peu chères. La semaine dernière, on m'a demandé pourquoi Ansu Fati et Riqui Puig ne jouaient pas, pour citer un exemple, et cette semaine c'est Griezmann", a-t-il aussi déclaré pour justifier l'absence de l'ancien colchonero dans son onze.