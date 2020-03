Griezmann veut récupérer son numéro 7

En dehors des terrains, Antoine Griezmann est pour la plupart du temps un joueur discret qui reste loin des sorties médiatiques pour s'occuper de sa vie de famille.

Cependant, le champion du monde est sorti du silence lors d'un live sur la chaîne Twitch de son équipe de Esport, la Grizzi Esport. Le joueur a confié qu'il aimerait bien récupérer son numéro.

Avant de rejoindre le Barça, Griezmann portait le 7 en équipe de France comme à l'Atlético Madrid, mais avait dû se contenter du numéro 17 puisque que le sept appartenait à Coutinho à Barcelone. Parti en début de saison, le Brésilien devrait donc pouvoir laisser Griezmann reprendre son numéro.

Dans des propos relayés par 'Mundo Deportivo', le joueur a aussi évoqué son confinement : "Le confinement se passe bien mais on ne peut rien faire. Le football me manque beaucoup. Je ne sais pas quand la compétition va reprendre, ni même quand on reprendra les entraînements."