Guardiola compare un de ses anciens joueurs à Benzema

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a parlé de la qualité de Claudio Pizarro lors d'une conférence de presse d'avant-match.

Le Catalan l'a même comparé à Karim Benzema et a regretté qu'il n'ait pas pu l'entraîner plus tôt dans sa carrière, quand le Péruvien était plus jeune.

"Oh, oui, mon cher Claudio. Je le lui ai toujours dit. J'aurais aimé t'entraîner quand tu avais 24, 25 ou 26 ans. C'est l'un des meilleurs avants-centres que j'ai entraîné dans ma carrière", explique Pep.

"Un grand attaquant, et pas seulement dans la surface. Il avait des qualités comme celles de Benzema", a fait l'éloge du Péruvien.

Guardiola a également loué la personnalité de Pizarro : "C'est un être humain incroyable et j'ai toujours une grande relation avec lui. C'est l'une des meilleures choses que j'ai retirées de mon séjour au Bayern. J'espère qu'il pourra continuer à jouer plus longtemps."