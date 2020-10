Guardiola fair-play avec Van Dijk

Lors du derby de la Mersey, Virgil van Dijk s’est fait découper par le gardien Jordan Pickford. Un vrai coup dur pour Liverpool qui devra se passer de son défenseur pendant plusieurs mois.

Pep Guardiola, qui s'apprête à lancer sa campagne en Ligue des champions ce mercredi face à Porto, a été interrogé sur la grave blessure du Néerlandais.

"Je ne peux pas dire à quel point la blessure de Van Dijk va affecter Liverpool. Klopp est mieux placé que moi pour en parler. Je lui souhaite juste de vite aller mieux et de bien se soigner. Je n'aime pas quand les adversaires perdent des joueurs importants sur une longue durée. Je ne le connais pas vraiment mais il a l'air costaud et je suis persuadé qu'il va revenir rapidement. On va attendre son retour car la Premier League est meilleure avec ses plus grands joueurs présents. Et il fait partie des meilleurs. Je lui souhaite le meilleur à lui, sa famille et à tout Liverpool."

Un beau message de soutien.