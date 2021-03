"Guardiola est dans les pas d'Alex Ferguson"

Ayant vu le titre s'échapper la saison dernière pour Liverpool, Pep Guardiola se prépare à remporter la troisième Premier League en cinq saisons sur le banc de Manchester City. Interrogé sur le succès du sélectionneur catalan, Gary Neville, ancien défenseur du rival United, l'a comparé à Sir Alex Ferguson.

"Sir Alex Ferguson a construit de grandes équipes qui ont duré trois quatre saisons, puis tout reconstruit. Guardiola suit son modèle. L'ère de Kompany s'est terminée, Sergio Aguero, David Silva et un an plus tard apparaissent Rúben Dias, João Cancelo, Zinchenko, Phil Foden. Une nouvelle équipe, avide de titres qui fait partie de cette deuxième vague de Manchester City", a-t-il expliqué sur le podcast Gary Neville.

Rappelons que Manchester City mène le championnat anglais avec 62 points, 12 de plus que Manchester United, deuxième au classement.