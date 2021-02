Guardiola est "entouré d'amis" à Manchester City

Manchester City a été patient au cours de la saison 2020/21. Les 'citizens' ont vécu un début de campagne difficile mais ont désormais retrouvé un bon niveau de performance au bon moment, et alors que les 'skyblues' sont désormais sur la bonne voie pour un nouveau titre, Pep Guardiola a confirmé qu'il était heureux.

La spéculation selon laquelle Guardiola quitterait le club a été interrompue par la signature d'une prolongation de contrat avec les Skyblues, et l'entraineur espagnol se voit bien rester au stade Etihad encore très longtemps.

"Je suis bien à City, j'aime vraiment le club, je suis entouré d'amis", a expliqué Guardiola dans une interview accordée à 'DAZN'. «Tout le monde travaille très bien et nous avons de bonnes relations les uns avec les autres."

"La Premier League est une ligue incroyable et je veux toujours y entraîner." John Stones et Ruben Dias forment un duo défensif performant qui porte les ambitions de City, en effet, le club mancunien n'a concédé que 13 buts en championnat à ce stade de la saison, et Guardiola est convaincu que son équipe est maintenant de retour à son meilleur niveau, malgré les difficultés rencontrées en début de championnat.

"Maintenant, on voit vraiment la Premier League dont les gens parlent", a-t-il ajouté. "N'importe qui peut gagner dans n'importe quel stade, n'importe quel adversaire peut vous battre. "C'est encore plus comme le cas maintenant."

Phil Foden a livré une saison 2020/21 prometteuse, avec notamment une prestation XXL lors de la victoire de dimanche à Anfield, et l'ancien entraîneur de Barcelone estime que les joueurs issus de l'académie sont uniques.

«Ils vous donnent quelque chose que les autres ne peuvent pas vous offrir», a-t-il déclaré. «De tous les grands joueurs que j'ai vus dans ma carrière, il y a un dénominateur commun. Ils font les choses qui, en théorie, sont tout simplement parfaites à chaque fois."