Guardiola impatient de relancer Agüero

Pep Guardiola affirme qu'il a hâte de pouvoir compter de nouveau sur Sergio Agüero, mais il ne veut pas risquer que son attaquant vedette subisse un rechute.

Aguero était sur le banc lors du succès de Manchester City sur Arsenal dimanche (1-0) et il n'en est pas sorti. Il était également remplaçant inutilisé lors des précédentes victoires sur Tottenham et Everton. On peut s'inquiéter quant à son état de forme mais le manager des Eastlands se veut rassurant et insiste sur le fait que son heure viendra.

"Je suis impatient de le mettre dans l'équipe", a déclaré Guardiola après la victoire aux Emirates. "Nous ne pouvons pas oublier qu'il a longtemps été blessé et que vous n'obtenez du rythme que lorsque vous jouez des minutes. Dès que je pourrai, il jouera parce qu'il le mérite et je le veux. Je veux lui dire de continuer à travailler dur parce que son heure approche."

"Il a joué quelques minutes cette saison et la saison dernière, il a été blessé. Je veux être sûr, pour lui, pour nous. Et aussi tôt que je le serai, il jouera", a ajouté le coach catalan.

Aguero a raté le début de la saison après avoir été opéré cet été après du genou. Une blessure contractée deux matches seulement après la fin du confinement. Il est revenu en octobre, mais a ensuite subi une blessure aux ischio-jambiers, ce qui l'a contraint à s'arrêter pendant un mois.

Sa dernière apparition était en tant que remplaçant lors de la victoire 3-1 contre Chelsea le 3 janvier, mais il a ensuite été contraint de s'auto-isoler après être entré en contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19 avant de contracter lui-même la maladie.

City reste en course dans quatre compétitions différentes et son calendrier de rencontres restera très chargé avec probablement deux matches à jouer d'ici la fin de la saison. Pour rappel, Agüero sera en fin de contrat cet été et a besoin du temps de jeu pour se montrer. Pour l'instant, il n'a pas été question d'une prolongation pour lui.