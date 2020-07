Guardiola ne veut pas laisser partir Eric García

Eric García est l'un des jeunes joueurs qui ont beacoup évolué sous les ordres de Pep Guardiola lors des dernières années, et qui ont petit à petit pris une place importante dans l'effectif citizen.

De quoi attirer l'attention des plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, qui aura besoin de renforts en défense si Jean-Clair Todibo quitte le club pendant le mercato estival.

Les dernières rumeurs en Catalogne indiquent que la direction citizen serait en contact avec les dirigeants du Barça. Mais Pep Guardiola n'a pas l'intention de laisser partir son jeune défenseur.

"Il a encore un an de contrat. S'ils le veulent, ils doivent l'appeler et nous allons essayer de le convaincre de rester ici pour longtemps. Je suis certain qu'il restera, mais c'est sa décision", a assuré Pep Guardiola.

"Il sait qu'on veut qu'il reste, mais c'est la même chose qu'avec Leroy. Nous l'aimons mais s'il ne veut pas rester, nous ne pouvons rien faire de plus. Lui, son agent et sa famille savent que nous voulons qu'il reste", a ajouté l'entraîneur de City.