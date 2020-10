Guardiola ne se fait pas d'illusions en Ligue des champions

Ce mercredi (21h), Manchester City reçoit le FC Porto pour le compte de la première journée de Ligue des champions du groupe C. Pep Guardiola s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match.

L'entraîneur de City s'est voulu réaliste quant aux objectifs de son équipe : "Chaque saison commence de la même façon, donc vous connaissez la réponse. Ce n'est que le premier match, la première étape. Nous sommes loin de penser à de grands objectifs. On ne peut pas énormément rêver au vu de ce qui s'est passé ces dernières années. Les matchs à domicile sont très importants pour faciliter la qualification.

"J'ai toujours le sentiment que nous sommes très proches. Chaque fois que j'analyse pourquoi nous avons été éliminés, j'y pense. Mais il y a aussi des actions qui me font réaliser que nous ne méritons pas de passer par là. Je connais la réalité de ce club : la prochaine étape est de faire un pas en avant en Ligue des champions", a-t-il ajouté.

A propos de la défaite contre l'Olympique Lyonnais la saison dernière, il a déclaré : "C'était un moment difficile et je me sens responsable. Nous devons accepter que nous n'étions pas assez bons. Nous rêvions plus grands, mais nous devons accepter la situation avec humilité. Maintenant, on recommence tout."

"Le football portugais est exceptionnel"

L'entraîneur des Cityzens a a évoqué le match à venir contre le FC Porto : "Chaque fois que je joue contre une équipe portugaise, je sais combien c'est difficile. Le football portugais est exceptionnel. La qualité qu'ils ont, même sur le banc. J'aime regarder l'équipe nationale.

"J'ai grandi avec des joueurs portugais comme Figo, Couto et Victor Baia à Barcelone. Je suis catalan, notre climat, notre mode de vie et notre alimentation sont similaires. Leur équipe nationale est l'une de mes favorites. Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs. Ils ont une grande génération et une équipe fantastique. Les Portugais doivent être très fiers", a-t-il ajouté.

Guardiola a également souligné l'importance de débuter par une victoire : "Je ne peux pas nier que lorsque vous jouez votre premier match à l'extérieur, ce n'est pas aussi important que votre premier match à domicile, donc le match de ce mercredi est vital."