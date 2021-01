Guardiola salue la progression d'Aston Villa

Manchester City peut prendre la tête de la Premier League ce mercredi en cas de victoire contre Aston Villa, une équipe qui a été louée par Pep Guardiola en conférence de presse d'avant-match.

"La qualité qu'ils ont montrée cette saison, par rapport à la précédente, c'est incroyable. Plus que les résultats, pour le beau jeu", a déclaré l'entraîneur de Manchester City.

Guardiola sait que, malgré la bonne série des Citizen, on ne peut pas manquer un seul match : "Nous ne pensons qu'à Aston Villa. Dans ce championnat, vous pouvez gagner cinq matchs d'affilée et en perdre trois."

"Ils ont gagné en confiance lors de leur deuxième saison en Premier League. Ils ont signé Watkins, ils ont corrigé beaucoup de choses. Les milieux de terrain défensifs sont fantastiques. Barkley leur donne beaucoup de qualité. Le gardien s'impose dans la surface et ils ont beaucoup de qualité avec El Ghazy, Trézéguet et Grealish. Ils ont changé beaucoup de choses et les bons résultats leur ont donné confiance. Ils ne souffrent en deuxième partie de tableau, ils seront en Premier League la saison prochaine", a-t-il déclaré.