Guardiola voulait Odegaard

Pour le podcast 'Here we go', Jan Age Fjørtoft, l'un des proches du père du joueur et membre du staff de la sélection norvégienne, est revenu sur la période où Pep Guardiola, alors au Bayern Munich, voulait recruter le jeune prodige. L'Espagnol l'avait interpellé en lui disant:

"Tu dois me ramener ce gamin à Munich, tu dois l'emmener à Munich ! Je ferai de lui le meilleur joueur du monde », avait lancé le Catalan. « Quand on est rentré, j'ai invité Martin, son père et le sélectionneur chez moi. J'ai écrit, sur un papier, les quatre clubs qui étaient selon mois le plus proches de le recruter : Liverpool, Arsenal, le Bayern et le Real Madrid"

"Comme vous le savez, Liverpool était son club préféré quand il était petit. La raison pour laquelle il a terminé à Madrid est simple. Déjà, le Real Madrid avait une équipe B, pas les trois autres. Ensuite, l'entraîneur de l'équipe B était Zinedine Zidane. Ce n'est pas un mauvais joueur, ni un, mauvais entraîneur"