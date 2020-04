Gündogan compare Raúl Jimenez à Lewandowski

Le rôle de Raúl Jimenez à Wolverhampton a provoqué de nombreux compliments de la part de ses homologues en Premier League ainsi que de la part de nombreux entraîneurs du championnat.

Parmi les joueurs qui ont encensé l'attaquant mexicain dernièrement se trouve l'international allemand Ilkay Gündogan, qui s'est montré élogieux envers le joueur des Wolves.

"Il a toute la précision d'un attaquant de niveau international. Mobilité, force physique, talent avec le ballon...", a expliqué le joueur de Manchester City sur Raúl Jimenez.

Cependant, dans ses déclarations pour 'ESPN', le joueur a été plus loin : "Je peux l'imaginer jouer avec nous, pour être honnête."

"Peut-être qu'il n'est pas encore à ce niveau mais parfois, il me fait penser à Lewandowski parce qu'il joue comme lui en termes de style, je crois qu'il a encore beaucoup de potentiel", assure le Citizen.

Une comparaison lors de laquelle il en a profité pour encenser le Polonais : "Techniquement, il est incroyable et maintenant qu'il est en forme, il marque des buts de manière spectaculaire. Je crois que c'est le meilleur attaquant du moment, et le plus complet."