Gündogan pourrait être de retour face à Arsenal

Manchester City a battu Everton en l'absence d'un des hommes en forme, Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain s'est blessé quelques jours plus tôt contre Tottenham et Pep Guardiola a préféré le préserver, mais il pourrait revenir plus tôt que prévu.

Lors de la conférence de presse au Goodison Park, l'entraîneur espagnol a assuré que l'Allemand "est beaucoup, beaucoup mieux", et a reconnu qu'il ne l'a pas fait jouer contre Everton pour ne pas mettre trop de pression.

"La blessure n'est pas un gros problème, mais pour éviter les risques, nous lui avons donné quelques jours de plus pour se rétablir. Mais pour Arsenal et le Borussia Mönchengladbach, il devrait être prêt", a déclaré Guardiola.

Il a déjà été élu meilleur joueur de Premier League en janvier et est devenu l'une des références de City. Il a assimilé les récents changements de Guardiola, qui l'a stimulé et espère l'avoir pour une phase très importante de la saison.

"Bien sûr, "Gündo" est exceptionnel. On parle de cela. Pour gagner des titres et des finales, on a besoin de toute l'équipe", a déclaré l'entraîneur citizen.