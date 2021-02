Haaland et KoundÃ© font passer Sancho au second plan Ã  United

Haaland et Koundé font passer Sancho au second plan à United. AFP

United se prépare pour l'été. À Old Trafford, le club définit ses priorités et, selon le 'Daily Star', Jadon Sancho est passé au second plan. Les Red Devils tenteront d'attirer Erling Haaland, son coéquipier au Borussia Dortmund, et Jules Koundé, défenseur du FC Séville.