Haaland : "Sancho est un sacré joueur et sera important pour Dortmund cette saison"

Erling Haaland dit qu'il est sûr que Jadon Sancho sera un joueur important du Borussia Dortmund au cours de la saison à venir. Le jeune anglais a été constamment ciblé par Manchester United mais, Dortmund s'étant montré catégorique, il ne sera pas autorisé à partir pour moins que le prix demandé, et semble donc parti pour disputer une autre saison en Bundesliga. Certains rapports avaient suggéré que Manchester United aurait cherché à recruter Gareth Bale, mais l'ailier du Real Madrid semble plutôt se diriger vers son ancien club, Tottenham.

Jadon Sancho a marqué le premier but de la saison de Dortmund lors d'une victoire 5-0 contre Duisburg cette semaine, Jude Bellingham - également ciblé par Manchester United plus tôt dans le mercato - devenant le plus jeune buteur du club. Jadon Sancho et Erling Haaland ont noué un partenariat efficace la saison dernière après l’arrivée de ce dernier en provenance de Red Bull Salzburg, et la star norvégienne a hâte de le voir continuer à fleurir.

"Je pense qu'il a été très bon tout au long de la pré-saison", a déclaré Haaland à 'Viaplay Fotball'. "Il sera un joueur important pour nous cette saison. Ce n’est pas quelque chose dans lequel je suis impliqué", a-t-il répondu à l’interrogation sur les rumeurs envoyant l'Anglais à Manchester United. "Les dirigeants sont responsables de cela. Je ne vais pas trop commenter cela. Mais s'il reste, je serai très heureux, car il est à la fois un bon ami à moi et un sacré joueur".

Bien qu'Erling Haaland soit à Dortmund depuis moins d'un an, il a également fait l'objet de spéculations sur les transferts en raison d'une clause de son contrat. Haaland aurait une clause libératoire de 75 millions d'euros dans son contrat, bien que les rapports varient quant à son entrée en vigueur en 2021 ou 2022. On lui a demandé comment il voyait le mercato estival se dérouler la saison prochaine, mais il est resté discret à ce sujet.

"Maintenant, je vais vous donner une réponse que vous n'obtenez pas souvent de moi", dit-il. "Et c'est : pas de commentaire". Erling Haaland et le Borussia Dortmund entament leur campagne de Bundesliga samedi avec un match à domicile contre le Borussia Monchengladbach, qui a terminé à deux places en dessous d'eux la saison dernière, à une quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.