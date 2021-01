Haller, une première semaine rêvée avec l'Ajax

Sébastien Haller a quitté West Ham pour rejoindre l'Ajax Amsterdam le 8 janvier dernier, et n'a pas tardé à se faire une place au sein de l'équipe néerlandaise de Ten Hag.

Le joueur international ivoirien a disputé ses trois premiers matchs avec l'Ajax et s'est montré décisif lors des trois rencontres, étant titulaire lors des deux dernières (contre Twente et Feyenoord).

Des matchs qui n'étaient pas n'importe lequels, puisqu'ils s'agissaient de chocs contre le PSV, Twente et le Feyenoord. En tout, il a pour le moment inscrit un but pour trois passes décisives.

Vingt minutes après son entrée en jeu contre le PSV pour ses débuts, Haller a délivré une première passe décisive. Contre Twente, il a marqué un but pour délivré une autre passe décisive. Puis, ce dimanche contre Feyenoord, il a délivré passe décisive du seul but de la rencontre. Débuts plus que réussis pour Haller.