Hamza Rafia, le héros turinois

Hamza Rafia a inscrit le but offrant la victoire à la Juventus, en prolongation, contre le Genoa (3-2), qui passe en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

C'est un nom méconnu même pour les plus grands passionnés du monde du football. Ce milieu de terrain est né à Kalaat Senan, en Tunisie, le 2 avril 1999. Il a un passeport français et a même joué pour les Bleuets en U17 ans et U18, mais a fini par choisir la Tunisie, pour laquelle il compte déjà sept sélections.

Rafia a vécu en France, a joué dans les équipes de jeunes du SC Bron Terraillon, de l'AS Bron Grand Lyon et à l'Olympique Lyonnais. La Juventus a obtenu sa signature pour 500 000 euros à l'été 2019, mais Lyon pourra toujours recevoir jusqu'à cinq millions d'euros si certains objectifs sont atteints. Le club français a droit à 20% d'une vente future.

Rafia, 21 ans, a fait ses débuts dans la Juve en U23 en août 2019. En décembre, il a marqué le but qui lui a valu le billet pour les demi-finales de la Serie C. Le milieu de terrain, qui a un contrat jusqu'en 2022, a inscrit cinq buts et neuf passes en 42 matches pour les U23 du club turinois.