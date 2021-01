Harry Kane bientôt prolongé à Tottenham ?

La direction Tottenham a entamé négociations pour prolonger son buteur Harry Kane, d’après ce que révèle le quotidien 'The Independent'.

Les Spurs ont choisi de s’activer devant l’intérêt multiple que suscite leur buteur. Plusieurs grands clubs tournant actuellement autour de l’international anglais. Une rumeur a fait état ces derniers jours d’une proposition de 110 millions d'euros préparée par Manchester City pour l’avant-centre de l’équipe londonienne.

Contrairement à ce qui est avancé par certains tabloïds, Kane est heureux de rester avec les Spurs et devrait recevoir une augmentation de salaire avec ce nouvel accord. Il espère juste que ce nouvel engagement coïncide avec une ère plus fertile pour Tottenham. Le club de la capitale anglaise n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2008.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Harry Kane a déjà été décisif à 31 reprises. En 24 rencontres jouées, dont 20 comme titulaire, il a marqué 17 buts et offert 14 passes décisives. Le duo qu’il compose avec le Sud-Coréen Son Heung-Min fait des ravages en Angleterre.

Kane (27 ans) évolue avec les Spurs de manière régulière depuis 2013. Il y compte déjà 175 buts. Il est le troisième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Jimmy Greaves et Bobby Smith.

L’actuel contrat de Kane avec Tottenham s’étend jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 120M€, d’après le site transfermarkt.