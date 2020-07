Harry Kane confiant concernant une place européenne pour Tottenham

Harry Kane voit Tottenham sur une bonne lancée et capable d'obtenir un billet pour une place en compétition européenne. Après la victoire de mercredi face à Newcastle (1-3), l'international anglais est parvenu à atteindre la barre des 200 buts en carrière.

"Après la victoire du derby face à Arsenal, cela nous a donné de la motivation pour les prochaines échéances" a-t-il déclaré sur la chaîne officielle du club, 'Spurs TV'.

"Les match sont compliqués. C'était une saison faite de hauts et de bas, surtout à l'exterieur. C'était important d'obtenir les trois points et on l'a fait" a-t-il expliqué.

L'attaquant a conclu : "Nous devons penser à nous et voir ce qui se passe après (...) Dimanche, nous avons un match important (contre Leicester) alors nous devons récupérer comme il faut".