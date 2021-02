Harry Kane devrait rester à Tottenham la saison prochaine

Auteur de 13 buts, 11 passes décisives en 22 matches de Premier League, l'attaquant anglais, Harry Kane, pourrait finalement rester à Tottenham.

'The Telegraph' explique que le club londonien souhaite le garder mais en cas de départ, les Spurs souhaitent au minimum 173 millions d'euros. Un prix très élevé qui pourrait refroidir les clubs intéressés. D'autant que la crise sanitaire empêche les cadors européens d'investir autant.

Sous contrat jusqu'en 2024, Harry Kane se dirige vers un scénario logique : continuer l'aventure du côté de Londres et ce, malgré l'intérêt du PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Concernant les clubs de Premier League, Erling Haaland est la piste la plus probable, notamment lorsque l'on parle de Manchester United, Manchester City et Chelsea.