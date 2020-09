Harry Winks, heureux des arrivées de Bale et Reguilón à Tottenham

Sergio Reguilón continue de se préparer et de se remettre en forme avec sa nouvelle équipe afin de pouvoir faire ses débuts le plus rapidement possible. Il ne sera donc pas encore prêt pour le prochain tour préliminaire d'Europa League.

Le défenseur latéral a déjà rencontré ses nouveaux coéquipiers à Tottenham, et semble déjà avoir le soutien de ses collègue à en croire les propos d'Harry Winks sur l'Espagnol.

"Nous ne l'avons pas encore vu à l'entraînement, il continue de travailler avec les préparateurs, et je pense qu'il devrait rejoindre l'équipe bientôt", a commencé le milieu de terrain de Tottenham en conférence de presse.

"Mais de ce que j'ai pu voir, il semble être un mec très humble, très sympa. Tout le monde sait ce qu'il a fait avec Séville la saison passée donc il sera une très bonne recrue pour l'équipe. J'espère qu'il rejoindra bientôt l'entraînement", a ajouté Harry Winks.

Le milieu de terrain s'est aussi confié sur l'arrivée d'un autre joueur, Gareth Bale : "C'est un grand joueur et une incroyable personne. Je ne m'étais pas vraiment entraîné avec lui en équipe première quand il était là, j'étais peut-être encore un peu trop jeune, mais je regardais tous les matchs à White Hart Lane quand il marquait et nous permettait de remporter d'incroyables matchs. J'espère qu'il pourra en faire de même cette saison, je suis certain qu'il le fera."