Havertz, de plus en plus complet

Pourquoi Kai Havertz fait autant parler ? À seulement 21 ans, le jeune joueur est l'un des meilleurs espoirs du football allemand. Et ses performances démontrent qu'il est en train de devenir un joueur total.

En analysant ses performances de la saison passée ainsi que de la saison actuelle, il est possible d'arriver à la conclusion que l'international allemand s'est beaucoup amélioré et devient de plus en plus complet et déterminant.

Si Havertz a moins tiré au but cette saison et a marqué moins de buts, sa moyenne de passes décisives a augmenté. Sa moyenne de buts par match est passée de 0,51 à 0,41 cette saison, avec une moyenne de 1,28 tir cadré par match la saison passée contre 0,88 cette saison.

Cependant, à l'inverse, son efficacité face au but s'est améliorée. 46,88% de ses tirs cadrés ont terminé dans les filets, contre 40% lors de la saison 2018-2019. Il est aussi devenu le joueur offensif le plus déterminant du Bayer Leverkusen, délivrant 0,22 passe décisive par match cette saison, contre 0,15 lors de la saison passée.

Son pourcentage de dribbles réussis, lui, a chuté. Le milieu offensif est encore très jeune mais continue d'être un atout précieux pour son équipe. Real Madrid, Liverpool, Chelsea... Tous observent Kai Havertz avec attention et celui-ci devrait continuer de s'améliorer dans les années à venir.