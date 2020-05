Havertz s'offre un doublé en 5 minutes !

La Bundesliga est de retour, et elle n'a pas deçue. Kai Havertz et Kerem Demirbay ont été les vedettes du match contre le Werder, à cause de leurs buts, tous meilleurs les uns que les autres.

En cinq minutes, Havertz a marqué ses deux buts. Les deux avec la tête. Les deux après un centre venant de droite. Le premier, un centre parfait de Diaby ; le second, sur un coup franc merveilleux de Demirbay, après une faute sur Diaby.