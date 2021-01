Hazard : "J'aimerais avoir le pied gauche de Messi, la soif de Cristiano et la classe de Zidane"

Si les Rois Mages offraient au capitaine belge de choisir quelque chose de Cristiano Ronaldo, Leo Messi et Zinédine Zidane, Eden Hazard prendrait la soif de victoire du Portugais, le pied gauche de l'Argentin et la classe du Français.

"Son pied gauche", a déclaré sans hésitation Hazard à propos de Messi dans une interview accordée à la 'RTBF' à l'occasion de son 30e anniversaire, ajoutant que de Ronaldo il prendrait "sa soif de gagner, sa soif de trophées et son désir de toujours marquer."

Et concernant Zidane, son entraîneur actuel au club merengue et le troisième joueur à qui l'on offre une qualité, il opterait pour sa "classe". "Même si j'ai aussi la classe, non ? Mais lui, il en a plus", a plaisanté l'attaquant du Real Madrid dans l'une des réponses à une série de 30 courtes questions, une par année de sa vie le 7 janvier, et dont beaucoup sont dans l'esprit de Noël, ce qui lui a permis d'assurer que si la FIFA lui proposait de changer les règles du football, il choisirait de faire disparaître la VAR.

"Le football procure tant de plaisir, tant d'émotions. On marque des buts et on se demande ensuite ce qui va se passer. Bon, ça a corrigé beaucoup d'erreurs, mais l'injustice est aussi la beauté du football. Sans aucune hésitation, au revoir la VAR !" a-t-il ajouté.

Riquelme

S'il pouvait voyager dans le temps et rencontrer un joueur d'une autre époque, étant donné qu'il a déjà eu des relations professionnelles avec Zinedine Zidane au Real Madrid et avec Thierry Henry lorsqu'il était dans le staff de l'équipe nationale belge en tant qu'assistant de Roberto Martinez, Hazard choisirait l'Argentin Juan Roman Riquelme.

"Si je n'avais pas côtoyé Zidane et Thierry Henry, je les aurais mentionnés. Mais un joueur que je n'ai jamais rencontré, ce serait Riquelme. J'ai vu toutes ses vidéos quand j'étais plus jeune. Oui, j'aimerais le rencontrer sur un terrain ou simplement lui parler. Ce serait formidable", a-t-il déclaré.

Vœux pour 2021



Pour 2021, l'attaquant aimerait subir moins de blessures qu'en 2020 et améliorer son niveau au Real Madrid. "Parce que les gens, et moi le premier, s'attendent à ce que je joue un peu plus et à ce que je joue bien. Et plus généralement ? La santé et que peu à peu tout revienne à la normale avec ce virus qui commence à peser sur beaucoup de gens", a-t-il déclaré.

Raccrocher les crampons

L'attaquant n'a pas dit s'il a l'intention de continuer à jouer jusqu'à l'âge de 35 ans, bien qu'il ait admis qu'il pense parfois à la fin de son contrat actuel avec le Real Madrid jusqu'à ses 33 ans et demi.

"On verra si mon corps me laisse tranquille. Si les blessures s'accumulent, je n'arriverai pas à 35 ans. Il faut prendre du plaisir. Plus vous prenez en âge, plus vous avez besoin de vous amuser, n'est-ce pas ? C'est ce dont j'ai besoin. Je serai toujours dans le football mais je ne serai peut-être pas un professionnel", a-t-il déclaré.

Le Belge assure qu'il ne remarque pas beaucoup l'entrée dans la trentaine, pas plus que lorsqu'il a eu 28 ou 29 ans.

"Tu commences à vieillir, mais bon, je me sens encore jeune. C'est la chose la plus importante", a-t-il déclaré.

Sortir

En ce qui concerne les soirées, il a déclaré que la musique sur laquelle il danse n'a pas d'importance s'il est "accompagné des bonnes personnes", il a avoué qu'il avait déjà fini par danser sur une table avec un verre de trop et a dit que pour une sortie avec d'autres joueurs, il choisirait ses coéquipiers Christian Benteke, attaquant de Crystal Palace, et Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid.

S'il devait prendre trois moments de sa carrière, il choisirait son premier match professionnel à Lille, le club où il a fait ses débuts, son premier match sous le maillot de Chelsea et ses débuts avec le Real Madrid. "On dit souvent qu'on n'oublie pas la première fois", plaisante Hazard, qui, s'il pouvait changer un match dans sa carrière, choisirait que Samuel Umtiti ait raté sa tête contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. "Umtiti manque sa tête, on part en contre-attaque et Romelu (Lukaku) marque 1-0. On gagne bye-bye, on va en finale", a-t-il répondu.