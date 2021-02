Hazard : "Les blessures ce n'est pas la fin du monde"

Depuis qu'il a posé ses valises à Madrid, Eden Hazard vit un véritable calvaire en raison de ses blessures à répétition. Le Belge a en effet manqué plus de 40 matches sur blessure depuis sa venue au Real Madrid.

Mais malgré cette situation particulièrement difficile, le meneur de jeu de 30 ans arrive tout de même à relativiser ce qui lui arrive : “J’ai la chance que, lorsque je suis blessé et que je dois rester à la maison, ma famille est avec moi pour surmonter ça. Ce n’est pas la fin du monde parce que je peux passer du temps avec mes fils. Quand tu es blessé et seul, ça peut être dur, mais moi j’ai le soutien de ma famille, confie le Diable Rouge à 'On The Front Foot'. Quand tu es blessé, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux travailler pour t’en remettre plus rapidement sauf que les blessures dont j’ai souffert exigent beaucoup de temps de récupération. Je dois simplement patienter, travailler dur et aller mieux. Mais quand je suis à la maison, je peux en profiter pour passer du temps en famille.”

Interrogé sur la fin de sa carrière, le N.7 madrilène pense pouvoir "jouer cinq ou six ans de plus" : "J’espère jouer au football le plus longtemps possible et de profiter un maximum du terrain. Quand arrivera la fin de ma carrière, je pourrais regarder en arrière et voir ce que j’ai accompli mais pour le moment, je ne pense qu’à bien jouer et à en profiter. Je ne sais pas quand ce sera. Je viens de fêter mes 30 ans, mon corps se sent bien. Je pense pouvoir jouer 5 ou 6 ans de plus.”