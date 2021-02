Hazard rÃ©cupÃ¨re trÃ¨s vite et veut revenir contre l'AtlÃ©tico

Dani Carvajal et Lucas Vázquez ont terminé la deuxième séance d'entraînement dans le cadre de la préparation du Real Madrid pour le match de championnat de dimanche contre Valence. À deux jours du match, ils semblent prêts à faire leur retour, tandis que le Belge Hazard progresse rapidement dans sa récupération après sa blessure musculaire.

Parmi le grand groupe de joueurs blessés du Real Madrid, la bonne progression d'Eden se distingue. Une semaine après avoir reçu le diagnostic d'une nouvelle déchirure musculaire, il a intensifié la course sur le terrain qu'il avait déjà faite jeudi et progresse favorablement dans le but d'anticiper son retour.

L'Uruguayen Fede Valverde, Álvaro Odriozola, les Brésiliens Marcelo, Militao et Rodrygo, qui sont restés à l'intérieur des installations vendredi avec leurs plans de récupération, continuent de travailler à l'écart du groupe. Le capitaine Sergio Ramos, qui a déjà commencé les premières étapes de son plan après avoir subi une opération du ménisque au genou gauche, reste chez lui.

Avec les 13 joueurs de champ de l'équipe première plus les gardiens de but à la disposition de Zidane, l'entraîneur madrilène a effectué un entraînement avec un travail sur la vitesse sans ballon et des exercices avec ballon, selon le club, et plusieurs matchs dans des espaces réduits.

Ce samedi, à partir de 11h, ils clôtureront la préparation du match contre Valence, dans lequel ils cherchent à remporter leur 3e victoire consécutive pour tenter de continuer à réduire la distance qui les sépare du leader de Liga, l'Atlético de Madrid. En effet, le journal 'AS' affirme que l'objectif d'Hazard est de jouer contre les Colchoneros.