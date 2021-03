"Hazard veut revenir le plus vite possible"

Le sélectionneur belge Roberto Martínez a admis que l'attaquant Eden Hazard était désespéré de reprendre le jeu régulièrement, après une saison marquée par des blessures.

"Je pense que Hazard est calme dans toutes les situations, mais maintenant il veut revenir le plus vite possible. Quelle que soit votre expérience, lorsque vous ne pouvez pas être sur le terrain, vous ne vous sentez pas bien. C'est difficile quand on joue le nombre maximum de minutes pendant douze ou treize saisons et du coup on ne peut plus faire ce que l'on a toujours fait", a souligné le sélectionneur de la Belgique lors d'une conférence de presse.