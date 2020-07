Herbie Kane retourne à Liverpool

Le prêt d'Herbie Kane à Hull City n'a pas été très prolifique. Le milieu de terrain, qui est arrivé en prêt en janvier, ne continuera pas dans l'équipe la saison prochaine.

Cela a été confirmé par le club lui-même, qui a publié une déclaration énumérant les 21 joueurs qui continueront dans l'équipe la prochaine saison, sans compter Josh Bowler et Matthew Pennington, tous deux d'Everton, ainsi que Herbie Kane.

Le joueur né à Bristol a participé à sept matchs de championnat, marquant deux fois.

De plus, Hull City a été reléguée en League One, une saison plus que catastrophique pour l'équipe. Maintenant, Herbie Kane devra trouver un nouveau challenge, soit à Liverpool, où il a du mal, soit loin d'Anfield en prêt.