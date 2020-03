Higuain est allÃ© rendre visite Ã  sa mÃ¨re, atteinte d'un cancer

Le retour de Gonzalo Higuain en Argentine en pleine quarantaine a beaucoup fait parler, provoquant une polémique en Italie.

Compte tenu de la polémique, le frère de Gonzalo Higuain s'est chargé d'expliquer son départ précipité en Argentine. L'attaquant a quitté l'Italie pour retrouver sa mère.

L'ancien joueur du Real Madrid, qui a été testé négatif au coronavirus, contrairement à Rugani, Matuidi et maintenant Dybala, est allé au chevet de sa mère, atteinte d'un cancer.

L'Argentin a informé son club avant de partir et a eu le feu vert de la Juventus, qui plus est alors qu'il n'y a pas d'entraînements à cause de la pandémie du coronavirus.

"Notre mère a un cancer depuis quatre ans et n'arrêtera pas de se battre contre la maladie. Nous demandons un peu de respect et de conséidration", a publié le frère de Higuain.