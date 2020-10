Higuain est déjà agacé par ses adversaires

Assez secoué par les joueurs de Philadelphie pour ses débuts en Major League Soccer contre l’Union de Philadelphie, le buteur de 32 ans a été victime de moquerie par ses adversaire après avoir raté un penalty. L’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus, s’est montré très en colère après la rencontre et souhaite plus de respect :

"Je crois au fair-play. Je suis une personne émotive et je ne pouvais ni l'accepter ni le tolérer. Cinq joueurs étaient sur moi, c'est de la provocation", a-t-il déclaré.