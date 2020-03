Bayern interrompu pour cause des pancartes racistes

Le Bayern Munich pensait s’offrir un succès tranquille ce samedi en Bundesliga sur la pelouse de Hoffenheim, mais leurs supporters ont gâché la fête. Les 3000 fans des champions d’Europe ont provoqué l’arrêt du match à travers des insultes racistes.

A deux reprises, les supporters visiteurs s’en sont pris à leurs hôtes, en insultant notamment le propriétaire du club adverse, le célèbre mécène Dietmar Hopp. Ils l’ont fait notamment à travers les pancartes et des banderoles. L’arbitre du match a fermé l’œil sur les premiers agissements, mais n’est pas resté sans réaction face à la récidive. Il a ordonné aux différents joueurs de regagner le vestiaire.

Les joueurs du Bayern se sont alors dirigés vers leurs pseuo-supporters pour les admonester et demander à ce que ce déplorable comportement cesse. Le ton est monté entre eux, et c’est alors que tout l’état-major bavarois est descendu pour exiger la fin des hostilités. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, a haussé le ton, avant qu’Oliver Kahn ne vienne à son tour converser avec les fans incriminés.

Au bout d’une quinzaines de minutes d’arrêt, les 22 acteurs ont retrouvé la pelouse et le match a pu reprendre sous une pluie battante. Mais la fin de la rencontre a vu les joueurs refuser le spectacle. Pendant un quart d'heure, ils ont échangé des passes entre eux, en guise de protestation contre la stupidité de ceux qui ont gâché le match. Du jamais vu dans l'histoire du championnat, et probablement aussi dans le football européen. Une passe à vingt-deux à laquelle les deux présidents ont assisté au bord de la ligne de touche en applaudissant les joueurs. Les spectateurs, restés dans les tribunes, ont aussi salué la solidarité des deux équipes, et leur union contre la bêtise.

Le Bayern n’est pas le premier club à faire les frais de la stupidité de ses fans. Il n’y a pas si longtemps ceux du Borussia M'Gladbach s’étaient également comportés de la même sorte. Le DFB s’est montrée alors d’une grande sévérité en privant les fans du M’Gladbach de déplacement à Hoffenheim pendant trois années.

Pour la petite histoire, avant que les évènements ne dégènerent, le Bayern gagnait sur le large score de 6 buts à 0 dans cette partie. Coutinho a marqué un doublé, tandis que Gnabry, Kimmich, Goreztka et Zirkzee ont signé une réalisation chacun. Avec ce succès, le Bayern conforte sa place de leader en reprenant quatre points d'avance sur Leipzig.