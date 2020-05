Hudson-Odoi mis en garde à vue

Callum Hudson-Odoi vit une période difficile. Après s'être remis du coronavirus, le milieu de terrain de 19 ans s'est fait arrêter ce week-end par la police et a été placé en garde à vue.

Le jeune joueur de Chelsea aurait été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche selon les informations du 'Daily Mail' puis placé en garde à vue par la suite.

Callum Hudson-Odoi avait rencontré une jeune femme sur internet et l'avait invité à venir chez lui. Une dispute aurait alors éclaté et la jeune femme aurait appelé la police et une ambulance.

Le club londonien n'a pas encore fait de commentaire sur ce sujet mais le joueur risque une sanction importante alors que celui-ci était toujours confiné et aurait dû reprendre les entraînements dans les tout prochains jours.