Hugo Lloris, vainqueur de la Coupe du monde, fait partie de l'équipe des Spurs depuis près d'une décennie.

Seuls Ted Ditchburn et Pat Jennings ont fait plus d'apparitions pour le club en tant que gardien de but.

Depuis son arrivée à Londres, le 31 août 2012, Lloris a disputé 345 rencontres avec Tottenham.