Hugo Lloris prend la défense d'Antoine Griezmann

L'équipe de France semble être unanime. Antoine Griezmann vit une période compliquée, mais il ne faut pas remettre en question son talent et son travail.

Malgré une année compliquée au FC Barcelone et chez les Bleus, le champion du monde 2018 ne perd pas espoir et continue de travailler pour retrouver sa brillance.

Tout comme le sélectionneur Didier Deschamps, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a choisi de prendre la défense du joueur du FC Barcelone en conférence de presse ce mardi.

"On ne peut pas remettre en question un joueur comme Antoine Griezmann. Il y a des hauts et des bas, comme pour tous les joueurs. C'est une période un peu plus compliquée sur le plan offensif pour lui, mais il est toujours prêt à défendre, à aider l'équipe. Il a toute notre confiance, soyons patients. L’équipe de France ne peut qu’être forte si on est soudés", a expliqué Lloris.