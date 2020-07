Shanghai a attiré Hulk en Super League chinoise en 2016, alors que le Brésilien tournait le dos au football européen après quatre ans passés en Russie. L'attaquant avait fait face à de nombreuses critiques pour avoir fait passer un gros salaire avant son héritage au plus haut niveau au moment de son transfert.

Depuis, Hulk a marqué 69 buts en 126 sorties pour le club chinois, tout en ajoutant un titre de champion et une coupe nationale à sa collection de trophées. Le séjour de quatre ans du joueur de 34 ans en Extrême-Orient prendra finalement fin le 31 décembre prochain, date à laquelle il deviendra disponible.

"Je ne mettrai pas l'argent avant le football"

L'ancien international brésilien a déclaré qu'il n'aura aucun mal à trouver un point de chute. Et pour cause, de nombreuses formations européennes sont intéressées. "J'écoute de nombreuses propositions du Brésil et de nombreux endroits, y compris en Europe", a déclaré Hulk à Lance.

"J'ai des offres de Turquie, du Portugal, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et j'ai également une offre de Chine. Chaque jour, de nouvelles propositions arrivent. Je remercie Dieu d'avoir un nom très fort sur le marché", a ensuite ajouté l'ancien du FC Porto.

Cette fois, Hulk a insisté sur le fait qu'il n'était pas motivé par un gain financier. "Je ne mettrai pas l'argent avant le football", a déclaré Hulk. "Je parle à Dieu pour prendre la meilleure décision, être très heureux et continuer ma carrière. Là où je suis allé, j'ai écrit l'histoire", s'est félicité l'auriverde.

Si l'Europe lui fait les yeux doux, l'attaquant n'a pas caché son intérêt pour Palmeiras, son club de coeur. "J'ai une affection particulière pour cette équipe, mais je ne peux pas dire qu'en janvier, je serai à Palmeiras. Je ne veux tromper personne", a prévenu le joueur de Shanghai.