Hulk quittera la Chine en décembre

L'aventure de Hulk en Chine semble toucher à sa fin. Le Brésilien a annoncé à 'Globoesporte' qu'il ne compte pas prolonger son contrat avec son équipe, Shanghai SIPG, et qu'il quittera ainsi le pays en décembre, après quatre saisons passées au club.

"Nous avons déjà eu une réunion (avec les dirigeants) et je leur ai dit que je ne voulais pas prolonger, a expliqué l'ancien joueur de Porto à 'Globo'. Maintenant, les propositions pleuvent. De plusieurs pays. Il y a de grands clubs européens, qui disputent la Ligue des champions, et des clubs brésiliens. Même d'autres en Chine. Mais je ne veux pas rester ici. Je réfléchis, je demande à Dieu de m'aider à choisir la meilleure option et à me sentir bien physiquement."

L'attaquant brésilien, l'un des rares footballeurs à avoir réussi à triompher sur le sol chinois, a parlé de sa carrière et de la façon dont il a réussi dans presque toutes les équipes où il a joué : "J'ai quitté le Brésil, passé trois ans et demi au Japon, quatre ans au Portugal, quatre ans en Russie et la semaine dernière, j'ai complété quatre en Chine. Partout où je vais, je rentre et je sors par la grande porte. Toujours avec des titres en poche", a-t-il déclaré.

Du haut de ses 33 ans - il en aura bientôt 34 - le Brésilien pourra faire son grand retour dans l'élite du football européen en décembre.