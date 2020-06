Iago FalquÃ© de retour au Torino

Iago Falqué est arrivé dans les rangs du Genoa cet hiver. Un seul match a été joué par l'Espagnol avant la pause, suffisamment pour que l'équipe italienne décide de ne pas le garder.

'Torinogranata.it' a déclaré que Genoa n'exercera pas l'option d'achat que possédait le joueur, de sorte que Iago Falqué devra retourner au Torino à la fin de cette saison.

Genoa avait une option de huit millions d'euros sur le joueur espagnol. Mais les problèmes physiques du joueur et le fait que Mazzarri n'ait pas misé sur lui font que son avenir passera à nouveau par Turino.

Falqué est arrivé à Turin lors de la saison 2016-17 après un an à Rome et un autre à Genoa. Sa meilleure saison a été 2017-18, où il a marqué 14 buts et délivré huit passes décisives.