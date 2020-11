"Ibra a tranformé le Milan ; ils peuvent surprendre et remporter le titre"

Demetrio Albertini, joueur mythique du Milan AC et ancien du Barça, a assuré lors d'une interview pour la 'Gazzetta dello Sport' que les 'rossoneri' avaient toutes leurs chances de remporter le 'Scudetto' cette année : "Avec Zlatan Ibrahimovic, ce Milan peut surprendre et remporter le titre".

"Zlatan est d'une autre planète, il est éternel. Je n'ai vu qu'un seul joueur capable de se maintenir au très haut niveau jusqu'à 40 ans et il est aujourd'hui directeur sportif" a-t-il dit en référence à Paolo Maldini, avec qui il a joué et qui a créé cette équipe à partir de rien.

Pour Albertini, le Suédois a été un élément clé dans l'évolution de l'équipe : "Aujourd'hui, un vétéran comme Zlatan Ibrahimovic peut suffir. Il a transformé l'équipe et a fait progresser les jeunes. Ce Milan est dans un bon environnement pour réussir. Sur le papier ce n'est pas la meilleure équipe, mais..."

Concernant les jeunes, il a ressorti quelques noms : "Theo Hernández s'est italianisé et est plus attentif, Leao est un joueur de qualité et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'explose. Calabria est également un grand joueur malgré son âge, je suis content qu'il ait été appelé en sélection".

Mais Albertini en a retenu un : "Tonali a complétement rééquilibré le milieu de terrain. Pour prendre la place de Bennacer ou de Kessie, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Il faut que Sandro se débarasse un peu de sa timidité. Quand ce sera fait on verra son vrai niveau."