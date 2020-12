Ibrahimovic est de retour à l'entraînement et pourrait être présent face à Sassuolo

Ibrahimovic a des chances de participer au match de Serie A de ce dimanche qui opposera Sassuolo et Milan. L'attaquant avait été absent pendant plusieurs semaines mais il est réapparu ce vendredi 18, deux jours avant le match.

Le joueur apparaît sur les images publiées par le club qui montrent qu'il a pris part à la séance d'entraînement du jour.

Le Suédois a quitté les terrains depuis le 22 novembre, date à laquelle les Rossoneri ont affronté Naples à domicile.

All together now, Forza Milan #SempreMilan @gruppo_a2a pic.twitter.com/32axcTDJoC