Pas de sanction pour Ibrahimovic et Lukaku après leur altercation

Il s'agit de la sanction officielle pour Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku après l'accrochage qu'ils ont eu lors du dernier derby milanais en Coupe d'Italie. Les deux joueurs s'en sortent bien, avec uniquement un match de suspension.

Malgré la gravité des faits, notamment des insultes et des accusations assez fortes, le comité disciplinaire italien a estimé que leur comportement ne les ecartera des compétitions seulement un match.

Comme on peut le lire dans la décision rendue, dans le cas du Belge, qui a pu terminer le match et a été simplement averti pour la confrontation avec le Suédois, la sanction est due à un "comportement non réglementaire sur le terrain", malgré un avertissement préalable.

Plus surprenant, l'attaquant "rossonero", qui avait reçu un carton rouge lors du match, n'aura pas de sanction supplémentaire. On parle d'une suspension d'un match après "double avertissement pour comportement non réglementaire sur le terrain et pour comportement inapproprié lors d'une confrontation avec un adversaire".

Sanction plutôt clémente, considérant que tous deux faisaient face à une sanction assez lourde si on en croit le règlement.

En outre, il y a eu davantage de sanctions. Achraf et Kessi ont également écopé de sanction. L'arrière latéral de l'Inter, pour la même raison qu'Ibra, pour "comportement inapproprié lors d'une confrontation avec un adversaire" ; le joueur du Milan, en revanche, pour avoir "protesté auprès des arbitres".