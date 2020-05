Ibrahimovic aurait detestÃ© un joueur du PSG

Michaël Ciani, qui a pris sa retraite en octobre dernier, été l'un des invités de l'émission 'Les Réservistes', durant cette émission, l'ancien défenseur central a fait des fortes révélations au sujet de Zlatan Ibrahimovic. Les deux se sont côtoyés au Los Angeles Galaxy.

Et selon Ciani, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani n’auraient pas noué une grande complicité durant leur expérience commune à Paris.

"Je lui ai parlé de sa relation avec les joueurs et avec l’entraîneur lorsqu’il évoluait au PSG. Il m’a dit que tout allait bien, sauf avec une personne. Et cette personne était Cavani. Il m’a dit qu’il a détesté trois ou quatre joueurs dans sa carrière, et Cavani en faisait partie", a lâché l'ancien joueur de Lorient.

Même s'ils n'avaient pas une grande affinité, cela n'a pas empêché les deux buteurs de réaliser des grandes choses avec le PSG.