Ibrahimovic sauve (encore) le Milan AC, d'un geste dont il a le secret

Le temps passe mais Zlatan Ibrahimovic continue de nous impressionner. À bientôt 40 ans, Zlatan Ibrahimovic porte littéralement le Milan AC sur ses épaules depuis son retour.

Si cet été son avenir était encore flou en lombardie, aujourd'hui, les dirigeants du Milan AC ne regrettent pas d'avoir prolongé le Suédois. En effet, celui-ci a encore permis aux siens de s'imposer aujourd'hui face à l'Udinese, offrant le premier but à Kessié après un joli contrôle de poitrine dans la surface de réparation adverse et inscrivant le but de 2-1 à la 83e minute d'un geste acrobatique. Ce dernier s'élevant dans les airs à sa manière et reprenant un ballon mal dégagé par la défense avant que le gardien ne puisse réagir.

Le Milan AC pointe seul en tête de la Serie A avec 16 points. et les Milanais doivent beaucoup à leur buteur du jour puisque Zlatan a marqué lors des 6 dernières journées de championnat. L'ancien joueur du PSG est désormais meilleur buteur de Serie A avec 7 unités mais également meilleur passeur (3), à égalité avec d'autres joueurs. Impressionnant.