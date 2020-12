Iker Casillas revient au Real Madrid

"Le Real Madrid C. F. communique qu'Iker Casillas intègre la fondation Real Madrid comme adjoint au directeur général", a annoncé le club.

La Fondation Real Madrid mène des actions liées au football, comme dernièrement le financement de stages pour de jeunes joueurs en Chine et l'organisation d'ateliers sur la psychologie des sportifs. Les contours exacts du rôle qu'y jouera Casillas n'ont pas été précisés.

L'ancien gardien de l'équipe d'Espagne (167 sélections), champion du monde en 2010 et d'Europe en 2008 et 2012, revient au club cinq ans après l'avoir quitté pour terminer sa carrière au FC Porto. Il a pris officiellement sa retraite de joueur le 4 août dernier à l'âge de 39 ans.

"C'est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et c'est le meilleur gardien de notre histoire. C'est une fierté de voir l'un de ses grands capitaines revenir à la maison", a souligné le club.

Formé au club, Casillas a joué dans l'équipe première de 1999 à 2015 et a notamment remporté trois Ligues des champions (2000, 2002, 2014) et cinq championnats d'Espagne.

Il avait rejoint Porto en 2015, mais avait dû se consacrer à des fonctions de conseiller sportif après avoir eu un infarctus à l'entraînement en mai 2019.

"Fier de revenir à la maison. J'affronte ce nouveau défi avec toute l'envie et tout l'enthousiasme possibles, merci pour la bienvenue !", a-t-il réagi sur Twitter.

L'entraîneur Zinédine Zidane a félicité son ex-coéquipier en conférence de presse: "On sait la personne qu'il est, ce qu'il a accompli, ce qu'il représente pour le +Madridisme+. C'est une bonne nouvelle qu'il revienne dans son club de coeur, pour travailler et apporter tout ce qu'il sait. Je me réjouis pour lui et pour le club".