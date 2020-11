Un doublé de Cristiano Ronaldo a offert la victoire à la Juventus face à Cagliari (2-0) mais un fait important à retenu l'attention des supporter de la Juve.

En effet, Paulo Dybala était absent du 11 de la formation d'Andrea Pirlo, ce samedi. Le coach italien a d'ailleurs tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse et expliquer la raison de laisser le numéro 10 sur le banc depuis plusieurs matches : "Quand Dybala sera pleinement en possession de ses moyens, il jouera davantage dans son rôle de second attaquant. En fait, il a été sous antibiotiques ces dix derniers jours à cause d'un ancien virus. Mais il a déjà semblé plus en forme quand il est entré en jeu aujourd'hui."